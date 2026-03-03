بعد الإفطار.. مصير رونالدو يتحدد

يجتمع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الجهازين الفني والطبي بالنادي عند الـ 06:30 من مساء الثلاثاء، عقب وجبة الإفطار لمناقشة مدى قدرته على المشاركة أمام نيوم، السبت المقبل، من عدمها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وحضر، عصر الثلاثاء، الأسطورة البرتغالية في غرفة العلاج الطبيعي في مقر النادي لمواصلة علاجه.

ورجح المصدر ذاته أن أحد الخيارات المطروحة أن يغادر رونالدو الليلة إلى مدريد العاصمة الإسبانية من أجل عرض إصابته على أحد الأطباء المختصين، على أن يخضع للراحة قبل مواجهة نيوم المقبلة.

وكانت مصادر قريبة أوضحت لـ«الرياضية» عن إجراء الجهاز الطبي للفريق فحصًا أوليًّا للاعب داخل مقر السكن في المجمعة بعد المباراة، أظهرَ إصابته في العضلة الخلفية.

واستبدل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، النجم العالمي قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، وأفاد خلال المؤتمر الصحافي بعدها بمعاناة اللاعب من إجهادٍ عضلي.

ويستعد النصر، الذي يتصدَّر «روشن» بـ 61 نقطةً، لملاقاة نيوم، ثامن الترتيب، في الرياض، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 25.