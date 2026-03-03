الرباط الصليبي يبعد رودريجو عن المونديال

يغيب البرازيلي رودريجو سيلفا، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، التي تنظم في 16 مدينة بثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة، بسبب الإصابة في ركبته اليمنى، وفق ما أفاد ثاني الدوري الإسباني الثلاثاء.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: «بعد الفحوص التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم على لاعبنا رودريجو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي الجانبي في ساقه اليمنى».

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يغيب اللاعب البالغ 25 عامًا، الذي أصيب في الخسارة أمام خيتافي 0ـ1 الإثنين، لمدة سبعة أشهر على الأقل.