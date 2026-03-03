قبل النجمة.. الهلال يستعيد بنزيما

تزايدت حظوظ مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام النجمة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ النجم الفرنسي تعافى من إصابته بالعضلة الضامة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية الثلاثاء.

وأعلن النادي العاصمي، الإثنين، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أنَّ اللاعب بدأ بالجري وملامسة الكرة وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الطبي.

وغاب المهاجم الفرنسي عن المشاركة مع فريقه أمام التعاون والشباب في الجولتين الماضيتين من الدوري بعد تعرضه للإصابة عقب مباراة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 23 التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ويحتل الهلال المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 58 نقطة من 17 انتصارًا وسبعة تعادلات دون أي خسارة، بفارق نقطة عن الأهلي الثاني، وثلاث نقاط عن النصر المتصدر.