المحكمة الرياضية تثبت إنجاز الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء، أنَّ المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قضت بأحقيته في الفوز بلقب المسابقة المحلية الموسم الماضي.

وكان بيراميدز، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية عقب فوز الأهلي بلقب الدوري في مايو الماضي، بعد أن عدلت رابطة الأندية المحترفة عن قرارها الأول بحسم ‌ثلاث نقاط من رصيد ‌الأهلي بنهاية الموسم بعد ‌أزمة ⁠لقاء القمة أمام الزمالك.

وقال ⁠الأهلي، في بيان على حسابه بمنصة «إكس»: «المحكمة الرياضية الدولية تقضي بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي ورفض طعن المنافس».

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري للعبة ورابطة الأندية إثر طلب حامل ⁠اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي ‌لإدارة المباراة بين قطبي ‌الكرة المصرية، التي كانت مقررة في مارس العام الماضي، ولم يتم إجراؤها بسبب ‌عدم حضور الأهلي.

وفي أعقاب ذلك، عاقبت رابطة الأندية الأهلي باعتماد فوز الزمالك 3ـ0 بخلاف حسم ثلاث نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم، قبل أن ‌تتراجع عن العقوبة الأخيرة في بيان أصدرته في نهاية مارس الماضي بعدما ⁠تقدم ⁠بشكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية.

وعزَّز الأهلي رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه والثالثة على التوالي بفوزه 6ـ0 على فاركو في ختام مشواره بالمسابقة في نهاية مايو الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية، نقلًا عن بيراميدز في ذلك الوقت، أنَّ محكمة التحكيم الرياضية رفضت «طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري»، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الثلاثاء.