خيمينيز يعتذر بعد هجومه على أليجري

قدَّم الإسباني أليكس خيمينيز، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، اعتذاره إلى ماسيميليانو أليجري، مدربه في فريقه السابق أيه سي ميلان الإيطالي، بعدما كان قد بعث رسالة نصية له يصفه بـ «المدرب السيئ»، موضحًا في الوقت نفسه سبب رحيله عن ميلان الصيف الماضي.

وقال خيمينيز، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «إنه بمثابة حلم بالنسبة لي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا سعيد بكيفية سير الأمور حاليًّا».

وذكر: «الحقيقة أنَّ الدوري الإنجليزي أكثر قوة بدنية مقارنة بالدوري الإسباني، لكنني لدي شعور رائع هنا، واعتمادي الأساسي على السرعة، وهنا بيئة مناسبة لذلك».

وسئل خيمينيز عما يمكن أن يقوله لجماهير فريقه السابق ميلان ليرد: «شكرًا لكم».

وبيَّن: «هذا هو النادي الذي أظهرني مع الفريق الأول، الذي أحببته وما زلت أحبه، لقد أمضيت وقتًا رائعًا في ميلان، ولم أكن أريد أن أرحل، لكن عندما بدأ الموسم، أدركت أنني لن أكون لاعبًا أساسيًّا، وهناك ظروف عديدة لم تعجبني».

ومع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خيمينيز وهو ينتقد أليجري، مدرب ميلان.

ويبدو أنَّ الصورة تظهر خيمينيز وهو يصف أليجري بـ«المدرب الفاشل» في رسالة نصية.

وبعد مرور ستة أشهر، تحمل خيمينيز المسؤولية الكاملة عن ذلك الخطأ في التقدير.

وأضاف: «كان ذلك أمرًا سيئًا لا أعتقد أنَّ أليجري مدرب فاشل، وتاريخه يثبت ذلك. كنت خارجًا من مباراة لم ألعب فيها وكنت غاضبًا، لقد اخترت الشخص غير المقصود لأرسل إليه تلك الرسالة».

وتابع: «منذ اليوم الأول، اعتذرت لأليجري، لم أفكر فيما كنت أكتبه، وقد قبل اعتذاري».