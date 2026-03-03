«سكّة الأطعمة».. 84 محلا في قصر الحكم

تفتتح الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع «سكّة الأطعمة»، الأربعاء، في منطقة قصر الحكم.

وتعد وجهة جديدة متكاملة تشكّل إضافة مميزة لمنطقة قصر الحكم التاريخية، وتجمع عشاق المأكولات المحلية والعالمية في تجارب حيّة تضيف بعدًا ترفيهيًّا وثقافيًّا لزوَّار المنطقة، وتقدّم لهم تجارب ومذاقات منوعة، وتتيح فرصًا استثمارية في قطاعي الأغذية والترفيه.

وتضم «سكّة الأطعمة» 84 محلًا يقدّم مفاهيم غذائية متنوعة ضمن مساحة مفتوحة توفر تجربة تفاعلية قريبة من المجتمع، حيث يشتمل افتتاح المرحلة الأولى تشغيل 45 محلًا، إضافة إلى ساحة الفعاليات والمرافق العامة للمشروع من الـ 05:00 مساءً حتى الـ 03:00 صباحًا خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز الخيارات الترفيهية في المواقع.