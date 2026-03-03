جائزة أفضل رياضي.. ديمبلي أبرز المرشحين

يتنافس عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم ومنتخب فرنسا، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، على جائزة أفضل رياضي في العالم بحفل جوائز «لوريوس» مع الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، والدراج السلوفيني تادي بوجاتشار.

كما يتنافس ديزيريه دوي، زميل ديمبلي في النادي والمنتخب، مع السائق البريطاني لاندو نوريس، والكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، نجم السلة، على جائزة أفضل موهبة شابة.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أنَّ ديمبلي ودوي ترشحا للجائزتين بفضل تتويج باريس سان جيرمان بكل الألقاب تقريبًا في 2025 باستثناء كأس العالم للأندية.

وأضافت أنَّ ديمبلي يبقى لاعب الكرة الوحيد في القائمة التي تضم خمسة مرشحين آخرين، وهم ألكاراز وغريمه الإيطالي يانيك سينر، والسويدي موندو دوبلانتيس، بطل ألعاب القوى في القفز بالزانة، والإسباني مارك ماركيز، بطل الدرَّاجات النارية، إضافة إلى بوجاتشار.

أما على مستوى السيدات يتنافس على الجائزة أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، إضافة إلى ثلاثي ألعاب القوى الأمريكية ميليسا جيفرسون-وودن، والكينية فيث كيبيجون، والأمريكية الأخرى سيدني ماكلولين-ليفرون، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، والسباحة الأمريكية كاتي ليديكي.

وسيواجه ديزيريه دوي منافسة قوية على جائزة أفضل موهبة شابة، حيث تضم قائمة المرشحين نوريس، بطل العالم في سباقات الفورمولا 1، وجيلجيوس ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم دوري السلة الأمريكي، والإنجليزي لوك ليتلر، بطل العالم في رمي السهام «دارتس» للمرة الثانية.

وينافس باريس سان جيرمان على جائزة أفضل فريق مع كل من منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية، وفريق ماكلارين للفورمولا 1، وفريق كأس رايدر الأوروبي للجولف، وفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لكرة السلة، ومنتخب الهند لكريكيت السيدات.