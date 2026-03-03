الرئيسية / الصورة .. قصة

المران الأخير

2026.03.03 | 07:53 pm
أجرى لاعبو منتخب جنوب إفريقيا، الثلاثاء، تدريبهم الأخير قبل مباراتهم في نصف نهائي كأس العالم للكريكيت للرجال ضد نيوزيلندا على ملعب إيدن جاردنز في كولكاتا.
