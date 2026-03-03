آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
حصة أخيرة
2026.03.03 | 07:54 pm
أنهى منتخب نيوزيلندا، الثلاثاء، تدريبه الأخير قبل مباراته في نصف نهائي كأس العالم للكريكيت للرجال ضد جنوب إفريقيا على ملعب إيدن جاردنز في كولكاتا.
الأكثر قراءة
1
بوابري.. إصابة جديدة في الهلال
2
4 مقترحات على طاولة الآسيوي
3
بعد الإفطار.. مصير رونالدو يتحدد
4
الأهلي.. إصابة جديدة تغيب ديميرال
5
اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة
6
الدرعية يرفض قصة رحيل فريدمان
7
الاتحاد.. الأجانب جاهزون والناشري يغيب
8
قبل النجمة.. الهلال يستعيد بنزيما
Previous
Next
اخترنا لكم
ليمباينن.. مهندس الأوتار.. وخبير الإصابات الرياضية
«ثمانية» تضع بصمة جديدة في تاريخ حقوق النقل التلفزيوني
قرعة أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالريال وباريس أمام تشيلسي
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
هاوجي.. معجزة «بودو».. وكابوس كبار أوروبا
×
الصورة .. قصة
2026-03-03 00:57:22
الهلال يعود
الكرة السعودية
2026-03-03 00:45:31
بوابري.. إصابة جديدة في الهلال
الكرة السعودية
2026-03-02 23:13:18
4 مقترحات على طاولة الآسيوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-03 00:09:34
اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-03-03 01:27:09
استعدادات الديربي
الصورة .. قصة
2026-03-03 00:57:22
الهلال يعود
الكرة السعودية
2026-03-03 00:45:31
بوابري.. إصابة جديدة في الهلال
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-03-03 01:27:09
استعدادات الديربي
الكرة السعودية
2026-03-02 23:55:12
الاتحاد.. الأجانب جاهزون والناشري يغيب
الكرة السعودية
2026-03-02 23:13:18
4 مقترحات على طاولة الآسيوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-02 23:13:18
4 مقترحات على طاولة الآسيوي
الكرة السعودية
2026-03-02 22:24:54
رونالدو يلازم «الصحي».. وينتظر النتيجة
الكرة السعودية
2026-03-01 23:18:56
رونالدو.. 28 إصابة والأطول 71 يوما
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-03-03 01:27:09
استعدادات الديربي
الكرة السعودية
2026-03-02 23:13:18
4 مقترحات على طاولة الآسيوي
الكرة السعودية
2026-03-01 19:12:07
الأهلي يفتح ملف الاتحاد.. والراحة قبل الديربي
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-27 18:34:30
إطلاق «ريزيدنت إيفل 9»
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
ESports
2026-02-24 19:40:39
الألعاب الإلكترونية تحضر في ليالي رمضان
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث