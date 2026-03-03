حصة أخيرة

أنهى منتخب نيوزيلندا، الثلاثاء، تدريبه الأخير قبل مباراته في نصف نهائي كأس العالم للكريكيت للرجال ضد جنوب إفريقيا على ملعب إيدن جاردنز في كولكاتا.