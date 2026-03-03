أرتيتا: أهداف الكرات الثابتة جزء من اللعبة

ردّ الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم على الانتقادات التي طالت اعتماد لاعبيه الكبير على الكرات الثابتة، قائلا إنه يشعر بالخيبة لأنّ لاعبيه لا يسجلون المزيد من الأهداف من هذه المواقف.

ويحتل أرسنال اللندني صدارة جدول الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي «64 مقابل 59»، ويعود ذلك بشكل كبير إلى نجاح منقطع النظير من الكرات الثابتة.

ونجح الفريق الأحد في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من ركلات ركنيات، وذلك خلال فوزه على تشلسي بهدفين من ركلتين ثابتتين.

إلا أن تميّز أرسنال منذ تولي نيكولا جوفر مهمة تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة أثار انتقادات حول اعتماد الفريق بشكل كبير على هذه الطريقة في التسجيل.

ويتواصل الجدل حول ما إذا كانت الكرات الثابتة تُفسد متعة كرة القدم كمشاهدة، حيث كشف مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت، أنه لم يعد يستمتع بمشاهدة بعض مباريات الدوري.

كما قال مهاجم تشلسي السابق كريس سوتون، الفائز بلقب البريميرليج مع بلاكبيرن، إن أرسنال سيكون «الأقبح» بين أبطال الدوري إذا نجح في حسم اللقب.

وقال أرتيتا للصحافيين الثلاثاء قبل مباراة فريقه أمام برايتون الأربعاء: «أنا منزعج لأننا لا نسجل المزيد من الأهداف، وأيضا لأننا نستقبل أهدافًا».

وأضاف:«نريد أن نكون الأفضل والأكثر سيطرة في كل جانب من جوانب اللعبة، وهذا هو مسارنا وهدف هذا الفريق، وكنادٍ نسعى لتحقيق الشيء نفسه. لذلك نحاول القيام بذلك».

وعند سؤاله عن مدى دهشته من الانتقادات الموجهة لفريقه، أجاب أرتيتا «هذا جزء من العمل».

وكان الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صرّح أن على الفرق أن تتكيّف للتعامل مع الكرات الثابتة.

أرتيتا، الذي عمل مساعدًا لجواريولا في سيتي قبل الانضمام إلى أرسنال، وافق على رأي مواطنه مشيرًا إلى أن الفرق بدأت الآن بالتكيّف وقال: «أنظروا إلى تشيلسي، انظروا إلى الجودة التي لديهم وعدد الأهداف من الكرات الثابتة التي يسجلونها. مانشستر يونايتد أيضا. كنت في سيتي، وكنت أعمل كثيرًا على هذه الجزئية».

ورغم الانتقادات التي وصفت أرسنال بأنه سيكون «بطلا قبيحا»، أجاب أرتيتا: «لا أعرف كيف يمكنك الاحتفال بهدف عن آخر. ربما على يوتيوب يكون أحدهما أجمل من الآخر، لا أدري».

وأردف:«كنت أحب أن ألعب بثلاثة لاعبين إضافيين في نصف ملعبنا لنظهر كرة قدم جميلة، لكن هذه ليست واقعية اللعبة..إذا كنت تريد مشاهدة كرة القدم بهذه الطريقة، عليك الذهاب إلى بلد آخر، لأن الدوري الإنجليزي خلال الموسمين أو الثلاثة مواسم الماضية، لم يكن كذلك».