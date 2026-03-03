كاريك: لن ننجرف وراء الحماس المفرط

شدَّد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، على أهمية عدم الانجراف وراء الحماس المفرط للحفاظ على للزخم ومواصلة النتائج الإيجابية في الدوري.

وحقق الفريق نتائجَ لافتةً تحت قيادة كاريك، ليضع نفسه في قلب الصراع على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدَّم يونايتد إلى المركز الثالث بـ 51 نقطةً عقب فوزه على كريستال بالاس 2ـ1، الأحد، محققًا انتصاره السادس في سبع مبارياتٍ منذ تعيين كاريك، منتصف يناير حتى نهاية الموسم، خلفًا للمدرب المقابل البرتغالي روبين أموريم.

وسيحلُّ يونايتد، صاحب أفضل سجلٍ في الدوري منذ وصول كاريك، ضيفًا على نيوكاسل، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 متسلِّحًا بفارق ست نقاطٍ عن تشيلسي السادس، في الوقت الذي يتأهل فيه من الناحية المبدئية أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى المسابقة القارية المرموقة نظرًا لتفوُّق الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال الموسم الجاري.

مع ذلك شدَّد كاريك على أهمية «اللحظة» في ظل سعي يونايتد إلى الحفاظ على زخمه، ومواصلة نتائجه الإيجابية.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «بالتأكيد لن ننجرف وراء الحماس المفرط. أعتقد أنه يجب أن نستمد الثقة من هذه النتائج، وأن ندرك أن تحقيق سلسلة من الانتصارات أمرٌ صعب المنال».

وأضاف: «لكنَّنا متعطشون للمزيد، بالتأكيد، وعلينا أن نحاول إطالة أمد هذه السلسلة قدر الإمكان، والحفاظ على ثبات مستوانا».

وتابع: «أعتقد أننا في وضعٍ جيدٍ، وقد استحققنا ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ. استحقَّ اللاعبون هذا الموقع، وعلينا من الآن فصاعدًا أن نحاول الاستفادة منه بأفضل شكلٍ ممكنٍ».

وختم كاريك قائلًا: «هناك أيضًا مسألة التوازن بين العادات الجيدة، والسلوكيات الإيجابية، والاهتمام ببعضنا في الأوقات التي يتعيَّن فيها التماسك وإظهار الروح القتالية وروح الفريق. لا يمكنني أن أثني على اللاعبين بما فيه الكفاية».