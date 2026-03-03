رونالدو يغيب عن نيوم.. ومدريد خيار مطروح

تأكَّد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عن المشاركة في اللقاء أمام نيوم، السبت، بسبب معاناته من إصابةٍ عضليةٍ، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وأوضح نادي النصر عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي أجراها رونالدو أظهرت تعرُّضه لإصابةٍ عضليةٍ في مباراة الفريق أمام الفيحاء، وتم تغييره فيها، مضيفًا أن اللاعب سيبدأ برنامجًا تأهيليًّا، يخضع خلاله للتقييم المستمر حتى عودته إلى التدريبات الجماعية.

ولم يكشف النادي العاصمي عن مدة البرنامج التأهيلي لأسطورة الكرة البرتغالية.

وحسبَ مصادر «الرياضية» قد يضطر رونالدو إلى السفر لطبيبه الدائم في مدريد إذا ما استدعى الأمر ذلك، وفق استجابته للعلاج في النادي.

وكانت «الرياضية» عنونت قبل ساعاتٍ من الكشف عن طبيعة إصابة رونالدو: «بعد الإفطار.. مصير رونالدو يتحدد»، وأفادت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، بأن البرتغالي رونالدو يجتمع مع الجهازين الفني والطبي بالنادي عند الـ 06:30 من مساء الثلاثاء، عقب وجبة الإفطار لمناقشة مدى قدرته على المشاركة أمام نيوم، السبت المقبل، من عدمها.

وتعرَّض كريستيانو لإصابةٍ، حالت دون إكماله لقاء الفيحاء الذي حسمه الفريق النصراوي 3ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

وواصل الأسطورة البرتغالية، عصر الثلاثاء، برنامجه العلاجي في غرفة العلاج الطبيعي بمقر النادي قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي، في وقت أدَّى فيه زملاؤه تمارين مكثفة، تركزت على النواحي اللياقية والبدنية.

ويتأهب النصر، المتصدر برصيد 61 نقطةً، لمواجهة ضيفه نيوم، الثامن بـ 32 نقطةً، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الـ 25 من منافسات الدوري.