برشلونة يرفع سقف الرواتب إلى 432 مليونا

ارتفع سقف رواتب نادي برشلونة الإسباني إلى 432 مليونًا، لكنْ بفارقٍ كبيرٍ عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يتصدر القائمة بـ 761 مليونًا، وفق التحديث الأخير لرابطة الدوري المحلي.

ويشير سقف الرواتب إلى المبلغ الذي يُسمح لكل نادٍ بإنفاقه على رواتب فرقه، مع الأخذ في الاعتبار إيراداته ونفقاته، حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكان برشلونة محور الاهتمام الرئيس حيث تجاوز معدل 1:1 في فترات الانتقالات الأخيرة، وارتفع الحد الأقصى لإنفاقه بعد فترة الانتقالات الصيفية إلى 81 مليونًا عقب النافذة الشتوية، وعلى الرغم من التحسُّن الأخير إلا أن النادي لا يزال متجاوزًا الحد المسموح به، لكنَّه واثقٌ من عودته قريبًا إلى معدل 1:1.

وفي سبتمبر الماضي، وبعد الإعلان عن سقف الرواتب عقب فترة الانتقالات الصيفية، أشار خافيير جوميز، المدير العام لرابطة الدوري الإسباني، إلى أن برشلونة استوفى جميع الشروط اللازمة للتعافي المالي التدريجي حيث قال: «يعمل برشلونة دون ملعبه الذي يدر عليه إيراداتٍ ضخمة، تتراوح بين 70 و80 مليون يورو سنويًّا. سيتعافى النادي، لكنْ السؤال هو: هل سيحدث ذلك خلال عشرة أشهر أم متى؟».

ومع عودة الجماهير إلى «كامب نو»، نوفمبر الماضي، بدأ التعافي بالفعل، وهو آخذٌ في التسارع مع عودة مزيدٍ من المشجعين إلى ملعب برشلونة.

في المقابل، يستمر ريال مدريد في تصدره الجدول بفارقٍ كبيرٍ بسقف رواتب يبلغ 761 مليونًا دون تغييرٍ عن سبتمبر الماضي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ 336 بزيادةٍ قدرها عشرة ملايين، بينما حافظ فياريال الرابع على رقمه السابق «173» على الرغم من خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا، ثم يأتي أتلتيك بلباو، الذي أقصي أيضًا من دور المجموعات، لكنْ سقفه ارتفع من 126 إلى 132، في حين تمسَّك ريال سوسيداد، بـ 128، بينما انخفض عند ريال بيتيس ثلاثة ملايين ليبلغ 122.