إنديانا ويلز.. ألكاراز يدافع عن الانطلاقة المثالية

يضع الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس، بدايته المثالية على المحك مع انطلاق منافسات بطولة إنديانا ويلز، الأسبوع الجاري.

ويصل ألكاراز إلى صحراء جنوب كاليفورنيا بعد أن أكمل أخيرًا مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بتحقيق اللقب في ملبورن. ولدى اللاعب سجلٌ مثالي بالفوز في 12 مباراةً دون هزيمة ٍفي 2026.

وربما يجد الإسباني «22 عامًا»، الذي سبق له الفوز بلقبين في هذه البطولة المرموقة، نفسه في الطريق لمواجهةٍ جديدةٍ ‌من العيار الثقيل ‌أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر في صدامٍ ​بات ⁠الأكثر ​إثارةً في هذه الرياضة ⁠حاليًّا.

وقال براكاش أمريتراج، المحلل في شبكة قناة التنس، لرويترز: «الأمر المثير للاهتمام بشأن كارلوس ويانيك أنه كلما اكتسب أحدهما الأفضلية، يبتعد الآخر، ثم يعود بشكلٍ أفضل».

ولا يزال نوفاك ديوكوفيتش يتحدى التوقعات في أواخر مسيرته، إذ صدم النجم الصربي منافسه سينر بفوزه المثير في مباراةٍ من خمس مجموعاتٍ في ملبورن، ⁠ويظل قوةً لا يستهان بها في أكبر ‌البطولات.

وقال أمريتراج: «لقد تمكَّن ديوكوفيتش ‌من تحريك الجبل الذي لا يمكن تحريكه، ​وهو يانيك سينر. العودة في مباراة ‌من خمس مجموعاتٍ مع بلوغ الدور قبل النهائي في ‌البطولات الأربع الكبرى العام الماضي أمرٌ يصعب وصفه».

وقد ينفرد ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وأعاد كتابة الكثير من تاريخ التنس، بالرقم القياسي لعدد ألقاب إنديانا ويلز إذا تُوِّج بالكأس ‌للمرة السادسة، ليكسر تعادله مع روجر فيدرر.