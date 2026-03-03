التحضيرات مستمرة

رفع فريق النصر الأول لكرة القدم وتيرة تحضيراته، الثلاثاء، استعدادًا للقاء نيوم على ملعب الأول بارك، السبت، ضمن الجولة الـ 25 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي – النصر)