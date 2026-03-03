«فيفا» يكشف عن ملصق مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، احتفالًا بتبقي 100 يوم فقط على انطلاق الحدث الكروي الأضخم.

ويُعدُّ الملصق القطعة الأخيرة التي تكتمل بها مجموعة ملصقات المدن الـ 16 المستضيفة، وقد صُمِّم بجهدٍ تعاوني، جمع للمرة الأولى في تاريخ البطولة ثلاثة فنانين من الدول المستضيفة، هم الكندي كارسون تينج، والمكسيكية مينيرفا، والأمريكي هانك ويليس، ليعكسوا برؤيتهم الفنية قيم الوحدة والربط بين الشعوب، حسبَ الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.

وتستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال العالم في نسخةٍ ثوريةٍ، تشهد إجراء 104 مباريات، تبدأ في ملعب مكسيكو سيتي، 11 يونيو، وتُختتم بالمباراة النهائية في نيويورك «نيو جيرسي» 19 يوليو.

وذكر جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أن الملصق يجسد الطاقة والتنوع والشغف المشترك، مؤكدًا أن مليارات المشجعين سيعيشون لحظات تتخطى حدود كرة القدم، لتوحد الثقافات على مسرح عالمي شامل، هو الأكبر في تاريخ اللعبة.

وعلى صعيد التحضيرات الفنية، تأهل حتى الآن 42 منتخبًا إلى النهائيات، من بينها أربعة منتخباتٍ تسجل حضورها الأول، هي الأردن، وأوزبكستان، وكاب فيردي، وكوراساو، فيما تتبقى ستة مقاعد سيتم حسمها عبر الملحق العالمي والأوروبي، نهاية مارس الجاري.