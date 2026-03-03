بالعروبة.. العلا يحقق الانتصار الـ 14

حقق فريق العلا الأول لكرة القدم فوزه الـ 14 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري بعد تفوقه على العروبة 3ـ1 بالمباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في المدينة المنورة.

وفي الشوط الأول، سجَّل البرازيلي ميشيل ديلجادو الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم العلا 1ـ0.

وفي الثاني، عزَّز الأرجنتيني كريستيان جوانكا النتيجة بهدفٍ ثانٍ «69»، وأضاف أصيل عبد الرزاق الثالث «90+3»، في حين قلَّص النيجيري سيمي الفارق بتسجيل الهدف الوحيد للعروبة قبيل انتهاء المباراة.

ورفع العلا رصيده إلى 49 نقطةً في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاطٍ عن الدرعية الوصيف، الذي يملك مباراةً مؤجَّلةً أمام الباطن، بينما بقي العروبة في المركز السادس بـ 44 نقطةً.

ويحلُّ العلا ضيفًا على جدة، الأحد 8 مارس، فيما يستضيف العروبة نظيره العربي في الجوف في اليوم ذاته.