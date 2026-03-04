هاو: تذبذب الأداء أحبطنا

أكد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، صعوبة الفترة المقبلة حيث يخوض ثلاث مبارياتٍ من العيار الثقيل في غضون أسبوعٍ واحدٍ، معربًا عن أمله في أن يكون لاعبوه في أفضل حالاتهم بكل لقاءٍ.

ويستقبل نيوكاسل فريق مانشستر يونايتد، الأربعاء، في الجولة الـ 29 للدوري الممتاز، ثم مانشستر سيتي بعد ثلاثة أيامٍ، ثم يلعب أمام ضيفه برشلونة الإسباني، 10 مارس الجاري، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال هاو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «في هذه المواجهات يتعيَّن علينا أن نحاول أن نكون إيجابيين، وأن نستمتع بها. لا يمكننا اللعب بأي خوفٍ، أو بالتفكير في عدم الفوز على ملعبنا لمبارياتٍ عدة. ينبغي علينا أن نذهب ونهاجمهم. يجب أن نلعب تلك المباريات بعقلانيةٍ، ودون النظر إلى الماضي، وأن نتطلَّع فقط للأمام».

وعن قدرة فريقه على التألق في بعض المباريات، والتراجع في أخرى، صرَّح المدرب: «علم النفس الرياضي والبشري معقَّدٌ. لقد عانينا في هذا الجانب خلال المباريات الأخيرة حتى عندما كانت لدينا القدرة على رفع مستوى أدائنا. لا نريد أن تكون هذه هي النتيجة، نريد أن نكون ثابتين بأفضل حالاتنا في كل مباراةٍ».

وتابع: «نشعر جميعًا بالإحباط. نحاول إيجاد حلولٍ لكل مشكلة نواجهها، لكن هذه المشكلة تحديدًا محيرةٌ للغاية».

وحول الشعور الذي يصف معاناتهم في الدوري الممتاز الموسم الجاري، أجاب هاو: «إنه شعورٌ بالإحباط حقًّا. عندما أتذكَّر المباريات التي لم نُنفِّذ فيها ما نريده، أو قدَّمنا أداءً غير معهودٍ، أشعر بخيبة أملٍ شديدةٍ».

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 36 نقطةً من 28 مباراةً.