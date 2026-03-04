قبل الاتحاد.. مناورة أهلاوية تختبر أسلوب يايسله

يعتزم الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إجراء مناورةٍ على كامل مساحة الملعب، في تدريب الأربعاء، لاختبار الأسلوب التكتيكي الذي يجهزه لمواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وبعد تأجيل لقاء الفريق مع الدحيل القطري، الذي كان مقرَّرًا الإثنين، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، منح يايسله اللاعبين راحةً من التدريبات، الثلاثاء.

وفي اليوم التالي، سيستأنف الأهلي تدريباته تحضيرًا لـ «ديربي» جدة، الذي يدخله الفريق بصفته الطرف المضيف على ملعب «الإنماء».

وأجَّل الاتحاد الآسيوي ذهاب ثمن النهائي القاري أولًا، ثم أعلن لاحقًا تأجيل الإياب أيضًا.

على صعيد متصل، يعقد يايسله في الـ 09:00 من مساء الأربعاء مؤتمرًا صحافيًّا داخل مقر النادي للحديث عن المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول «روشن» برصيد 59 نقطةً، متأخرًا عن النصر، متصدر الترتيب، بفارق نقطتين.