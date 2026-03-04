بثلاثية الطائي.. الوحدة يقفز 4 مراكز

قفز فريق الوحدة الأول لكرة القدم أربعة مراكز في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على الطائي 3ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 25 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على الرغم من تفوق الطائي في الاستحواذ، ومحاولاته الهجومية، إذ لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، افتتح النرويجي بيورن جونسن، مهاجم الوحدة، أهداف المباراة عند الدقيقة 55، وعزَّز المدافع أحمد المولد النتيجة بالثاني «76»، وأضاف الجزائري فاروق شافعي الثالث «86»، وقلَّص عامر عبد الرحمن للطائي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطةً في المركز العاشر بعد أن كان في الـ 14 قبل الجولة، بينما بقي الطائي خلفه مباشرةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ.

ويحلُّ الوحدة ضيفًا على الزلفي، الأحد 8 مارس، بينما يستضيف الطائي نظيره الأنوار في اليوم ذاته ضمن الجولة المقبلة من «يلو».