«فنون الدمام» تفتتح معرض بدايات 2

افتتحت جمعية الثقافة والفنون المعرض الفني «بدايات 2» في الدمام، الذي يهدف إلى التركيز على تفاصيل البيئة المحلية للسعودية، بمشاركة 31 فنانًا وفنانةً، ويستمر حتى 12 مارس الجاري، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للجمعية في «إكس».

ويقدم «بدايات 2» رؤيةً فنيةً متكاملةً، تتخذ من هوية السعودية وطبيعتها عنوانًا رئيسًا، إذ يُجسِّد الفنانون المشاركون علاقتهم الوثيقة بالأرض عبر أعمالٍ فنيةٍ، توثق ملامح البيئة السعودية وتفاصيلها الجمالية.

وتتنوَّع الأعمال التي تتضمَّن 31 لوحةً فنيةً بين رصد المعمار التقليدي الأصيل، وتجسيد التحولات الحضارية المتسارعة التي تعيشها السعودية في مزيجٍ بصري يجمع بين أصالة الماضي، وتطلعات المستقبل.