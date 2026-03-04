إيفرتون يكسب بيرنلي.. وبورنموث وبرايتون يتعادلان

فاز فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم على ضيفه بيرنلي 2ـ0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز، ليقترب من المراكز المؤهلة إلى المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم الجديد قبل تسع مراحل من النهاية.

وسجل جيمس آلان تاركوفسكي هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 32، ثم عزَّز النتيجة كيرنان ديوسبري هال «60».

ورفع إيفرتون رصيده إلى 43 نقطةً في المركز الثامن مقابل 19 لبيرنلي الـ 19.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، اكتفى بورنموث بالتعادل السلبي مع ضيفه برينتفورد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطةً في المركز التاسع بفارق الأهداف عن فولهام العاشر قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما برينتفورد ففشل في التقدم أكثر بجدول البطولة حيث وصل إلى النقطة 44 بالمركز السابع.

ويحلُّ برينتفورد ضيفًا على وست هام، الإثنين المقبل، في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلعب 16 مارس أمام متذيل جدول الدوري وولفرهامبتون. أما بورنموث، فيواجه بيرنلي، السبت.