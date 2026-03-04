الهلال يسترد الربيعي وبوابري وأكتشيشيك

استردّ فريق الهلال الأول لكرة القدم محمد الربيعي، حارس المرمى، والفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، والتركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع.

وأعلن النادي عبر حسابه في منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، مشاركة اللاعبين الثلاثة في التدريبات الجماعية.

وكان بوابري غاب عن تدريبات الإثنين، بداعي آلام في الكتف وفق ما ذكره النادي، بينما خاض الربيعي وأكتشيشك الجزء الأول منها ثم غادرا لإكمال برنامجهما التأهيلي.

وأتم الحارس والمدافع برنامجهما وعادا إلى التدريبات قبل 3 أيام من مواجهة النجمة، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وكان الربيعي مصابًا في إصبع اليد، وأكتشيشيك في عضلات البطن السفلي، وتماثلا للشفاء وانضمّا إلى التحضيرات لملاقاة النجمة.