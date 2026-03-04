سندرلاند يحبط ليدز

حقق فريق سندرلاند الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على ليدز يونايتد 1ـ0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

وسجل الفرنسي حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاءٍ، حصل عليها زميله ويلسون إيزيدور في الدقيقة 70.

وارتفع رصيد سندرلاند بهذا الفوز إلى 40 نقطةً في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع، وفولهام العاشر. أما ليدز يونايتد فلديه 31 نقطةً في المركز الـ 15.

سيطر ليدز على مجريات الشوط الأول، لكنَّه فشل في هز الشباك وسط تألق دفاع سندرلاند.

وأثار الحكم ستيوارت أتويل جدلًا واسعًا بعدم احتساب ركلة جزاءٍ لصالح باسكال سترويك، مدافع ليدز، على الرغم تعرُّضه لعرقلةٍ واضحةٍ من لوك أونين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، زادت حدة التوتر، وكثرت الأخطاء التي عطلت إيقاع اللعب، كما أجرى دانييل فاركه، مدرب ليدز، تبديلًا هجوميًّا بدخول لوكاس نميشا لتعزيز الفاعلية الهجومية.

وفي الدقيقة 64، ظن ليدز أنه حقق التقدم عبر جو رودون، لكنَّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو VAR.

وتحول مجرى المباراة تمامًا في الدقيقة 66 عندما طالب لاعبو سندرلاند

بركلة جزاءٍ إثر ملامسة الكرة يد إيثان أمبادو، وبعد مراجعة مطولةٍ للشاشة، قرَّر الحكم منحها للضيوف حيث انبرى إبراهيم ديارا للتنفيذ في الدقيقة 70، وسدَّد كرةً، فشل حارس ليدز في التعامل معها لتسكن الشباك.