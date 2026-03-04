أمام الأهلي.. فرصة الشهري تتضاءل

تضاءلت فرص مشاركة صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في مواجهة «الديربي» أمام الأهلي، الجمعة، حسبما رجَّحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأنهى الشهري برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب معاناته من إصابةٍ، أبعدته فترةً طويلةً عن المباريات، لكنَّ المصادر ذاتها أوضحت أن موقف الشهري من المشاركة في لقاء «الديربي» سيتحدَّد بعد نهاية الحصة التدريبية، الأربعاء.

وافتقد الفريق الاتحادي جهود الشهري، البالغ من العمر 23 عامًا، في ست جولاتٍ بدوري روشن السعودي نظير إصابةٍ في عضلة الساق خلال مباراة الفتح التي سجل فيها هدفين، وانتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة الـ 19 من الدوري.

ميدانيًّا، كثف الفريق الاتحادي تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ، تركزت في بدايتها على النواحي اللياقية، وتلتها تدريباتٌ تكتيكيةٌ متنوعةٌ، واختُتمت بمناورةٍ.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 42 نقطةً، بينما يأتي الأهلي ثانيًا بـ 59 نقطةً قبل مباراتهما على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ 25 من الدوري.