عمل مكثف

كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته، الثلاثاء، تأهبًا لمواجهة «ديربي» جدة أمام الأهلي، الجمعة، على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي – الاتحاد)