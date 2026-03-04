الرئيسية / الصورة .. قصة

عمل مكثف

2026.03.04 | 01:37 am
كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته، الثلاثاء، تأهبًا لمواجهة «ديربي» جدة أمام الأهلي، الجمعة، على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي – الاتحاد)
عمل مكثف

عمل مكثف

عمل مكثف

عمل مكثف

عمل مكثف