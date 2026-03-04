ستراسبورج يطير إلى المربع الذهبي

تأهل فريق ستراسبورج الفرنسي لكرة القدم للمربع الذهبي لمسابقة الكأس المحلية، بعد فوز صعب على ضيفه ريمس 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لا مينو ضمن منافسات دور الثمانية الثلاثاء.

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم المطلقة منذ البداية، حيث كان المغربي ياسين كشطة المحرك الأساسي للهجمات، وصنع فرصا محققة لكل من سيباستيان ناناسي وتوماس بانيكيلي، لكن تألق الحارس ألكسندر أوليرو حال دون تسجيل أهداف في الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حرم القائم جيلداس دويه من التسجيل لستراسبورج في مناسبتين، بينما كاد نادي ريمس يقلب الطاولة في الدقيقة 68 لولا اليقظة الكبيرة للحارس مايك بيندرز الذي أنقذ هدفًا محققًا من تسديدة الياباني هيروكي سيكين.

وأجرى مدرب ستراسبورج تبديلات هجومية بدخول خوليو إنسيسو، مما زاد من الضغط على دفاعات الضيوف التي صمدت طويلا أمام التمريرات العرضية المتلاحقة لكل من بن تشيلويل وكشطة.

سجل المهاجم الأرجنتيني بانيكيلي هدف التقدم لصالح ستراسبورج في الدقيقة 83، حيث سدد كرة قوية بقدوم اليمنى في مواجهة الحارس ألكسندر أوليرو، ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول في المباراة.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لستراسبورج نتيجة لمسة يد على الجناح الإيفواري باتريك أويزي داخل المنطقة، وبعد خلاف طفيف بين خوليو إنسيسو وبانيكيلي حول من ينفذها، سدد إنسيسو الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة وتدخل المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع رد ريمس بهدف تقليص الفارق، حين استغل باتريك زابي تمركزًا مثاليًا داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت شباك الحارس مايك بيندرز.