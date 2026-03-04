وولفرهامبتون الأخير يسقط ليفربول
البرازيلي أندرية مدافع وولفرهامبتون يحتفل مع زملائه بتسجيله هدف الفوز في شباك ليفربول.. وفي الصورة الثانية حسرة مالك اليستر وفان دايك وريو نجوموها لاعبو ليفربول بعد خسارة فريقهم في الدقائق الأخير من عمر المباراة (رويترز)
2026.03.04 | 02:03 am
أسقط فريق وولفرهامبتون الأول لكرة القدم صاحب المركز الأخير، في ملعب مولينكس الثلاثاء ضيفه ليفربول بعد أن كسبه بنتيجة 2-1.
وتهدد الخسارة منافسة الليفر في الدخول ضمن التوب فور للمشاركة في أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في الترتيب برصيد 48 نقطة من 29 مباراة، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة من 30 مباراة.
وفي حال فوز تشيلسي على أستون فيلا الأربعاء، سيتراجع ليفربول حامل اللقب إلى المركز السادس في الترتيب بعد هزيمته التاسعة الموسم الجاري. ولم يخسر ليفربول 10 مباريات في الدوري خلال موسم واحد منذ عقد من الزمن.
وشهدت المواجهة التي خسرها الريدز تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدف بعد حالة غياب خلال 10 مباريات الماضية في الدوري الإنجليزي.