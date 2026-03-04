وولفرهامبتون الأخير يسقط ليفربول

أسقط فريق وولفرهامبتون الأول لكرة القدم صاحب المركز الأخير، في ملعب مولينكس الثلاثاء ضيفه ليفربول بعد أن كسبه بنتيجة 2-1.

وتهدد الخسارة منافسة الليفر في الدخول ضمن التوب فور للمشاركة في أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ‌ليفربول المركز الخامس ​في ‌الترتيب ⁠برصيد ​48 نقطة ⁠من 29 مباراة، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة من 30 مباراة.

وفي حال فوز تشيلسي على أستون فيلا الأربعاء، سيتراجع ليفربول حامل ⁠اللقب إلى المركز السادس ‌في الترتيب ‌بعد هزيمته التاسعة الموسم الجاري. ​ولم يخسر ‌ليفربول 10 مباريات في الدوري ‌خلال موسم واحد منذ عقد من الزمن.

وشهدت المواجهة التي خسرها الريدز تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدف بعد حالة غياب خلال ​10 مباريات الماضية في الدوري الإنجليزي.