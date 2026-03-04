ديميرال يغيب عن «الديربي»

يُرجَّح غياب الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مباراة «الديربي» أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأجرى المدافع كشفًا بالأشعة بأحد المراكز الطبية المتخصِّصة في جدة للاطمئنان على إصابته الجديدة التي لحقت به في الحصة التدريبية، الأحد الماضي.

وذكر المصدر ذاته صعوبة لحاق ديميرال بمواجهة الاتحاد بعد إصابته في وتر العضلة، مبينًا أنه يخضع حاليًّا لبرنامج تأهيلي، ويُفضِّل الجهاز الفني في الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله عدم المجازفة به خوفًا من تفاقم إصابته الجديدة.

وكانت مصادر «الرياضية» أشارت قبل ساعات إلى أن الإصابة التي يعاني منها ديميرال، جديدةٌ، وعلى مستوى وتر العضلة الضامَّة، وليست في العضلة نفسها التي غيَّبته خلال الفترة الماضية، موضحةً أنه خضع لكشف على موضع الإصابة، وسيتسلَّم الجهاز الطبي في النادي التقرير الخاص بنوعيتها، ومدة غيابه. يذكر أن المدافع، البالغ 27 عامًا، غاب عن المشاركة مع الأهلي في تسع مباريات دوريًّا بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة، لحق به في المباراة أمام الخليج «4ـ1» ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، ولم يشارك أمام نيوم، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشاب، والنجمة، وضمك، وآسيويًّا ضد الوحدة، وشباب الأهلي. ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، فيما يقع الاتحاد في المركز الخامس برصيد 42 نقطةً.