مع برشلونة.. أراوخو يصل إلى 200 مباراة

وصل الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، إلى مباراته رقم 200 مع فريقه، لكن المنافسة لم تكن لها ذكرى جيدة، عقب خروج الفريق الكاتالوني من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مشاركة أراوخو بديلًا ضد أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، في إياب المربع الذهبي للمسابقة، هي المباراة رقم 200 للاعب، بعد ظهوره الأول في أكتوبر عام 2019 على ملعب «كامب نو» ضد إشبيلية.

ويخوض أراوخو، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، موسمه السابع الآن مع الفريق الأول، الذي يرتدي شارة قيادته حاليًا.

وعلى الرغم من أن الإصابات أثرت على مسيرة أراوخو مع برشلونة، فإنه تمكن خلال مشاركاته الـ200 من تسجيل 13 هدفًا، ثلاثة منها الموسم الجاري، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

يحتل أراوخو المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين من الأمريكتين مشاركة مع برشلونة عبر التاريخ، بفارق سبع مباريات فقط عن البرازيلي رونالدينيو، ويتقدم عليه أيضًا فيلافيردي «224»، وريفالدو «235»، ورافا ماركيز «242»، ولويس سواريز «283»، ماسكيرانو «334»، داني ألفيش «408»، وليو ميسي «778».

اثنان فقط من الأوروجويانيين شاركا في مباريات مع برشلونة أكثر من أراوخو هما فيلافيردي ولويس سواريز.

وكان برشلونة فاز 3ـ 0 على أتلتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس الملك، ليودع الفريق المسابقة، عقب خسارته 0ـ 4 ذهابًا على ملعب فريق العاصمة الإسبانية الشهر الماضي.