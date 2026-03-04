أرينا ترتبط برجل أعمال برازيلي

أعلنت أرينا سابالينكا، لاعبة التنس البيلاروسية والمصنفة الأولى عالميًا، خطوبتها لرجل الأعمال البرازيلي جورجيوس فرانجوليش.

ونشرت سابالينكا مقطع فيديو لطلب الزواج على حسابها الخاص في تطبيق «إنستجرام»، مصحوبًا بعبارة «أنا وأنت، إلى الأبد» مع رمز تعبيري لخاتم وقلب.

وحظي الخبر سريعًا بتهاني من زملائها لاعبي التنس، من بينهم الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأمريكية أماندا أنيسيموفا، التي ربما تواجه سابالينكا في دور الثمانية ببطولة إنديان ويلز في صحراء جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وستكون هذه البطولة التي تنطلق، الأربعاء، أول مشاركة لسابالينكا منذ صعودها لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى الموسم الجاري، حيث خسرت أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا بنتيجة 4ـ6، 4ـ6، 4ـ6 في 31 يناير الماضي.