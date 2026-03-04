جيسوس لـ«ريكورد»: أنا بخير وأعمل يوميا بلا أي تغيير

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تأكيد رابطة دوري المحترفين، في اجتماع لها مع الأندية، استمرار منافسات دوري روشن السعودي، على خلفية الأحداث في المنطقة، في مقال كتبه لصحيفة «Record» البرتغالية، الثلاثاء.

وشدد البرتغالي جورجي جيسوس على شعوره بالاستقرار والأمان، بعد تلقيه عددًا من الاتصالات والرسائل التي وصلته منذ بداية الأحداث.

وقال: «وصلتني الكثير من الاتصالات والرسائل، أفيدكم أننا في الرياض بخير وباستقرار وبأمان، ونتابع الأحداث السياسية بحذر، وننتظر التعليمات والخطوات التالية اللازمة لاتباعها، نواصل عملنا بشكل يومي كالمعتاد، بلا أي توقف».

وتابع : «اجتمعت رابطة دوري المحترفين بالأندية، وأكدت للجميع أن الدوري سيستمر دون توقف، حتى فترة التوقف الدولي المقبل في مارس الجاري، لنستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل».

وذكر جيسوس، مدرب النصر، أنه كان من المفترض لعب مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2، ضد الوصل الإماراتي، إلا أن أحداث المنطقة تحول دون لعبها، مؤكدًا عدم معرفته بموعد محدد لعودة المسابقات الآسيوية.

وقال: «كان من المفترض أن نلعب مباراة الوصل الإماراتي في دبي، اليوم، لكن الأحداث السياسية أجبرت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيلها، ولا نعلم حتى اللحظة موعدًا لاستئناف المسابقات».

ويخوض النصر، السبت المقبل، مباراة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، حينما يقابل ضيفه نيوم، على ملعب «الأول بارك»، في الـ 10:00 مساءً.