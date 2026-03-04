أمير الشرقية يكرم أبطال مسابقة القرآن

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الفائزين بالمركز الأول في مسابقة نادي القادسية لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم ضمن موسمه الرمضاني في نسخته الثالثة، الأربعاء.

واستقبل أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، بدر الرزيزاء رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية والفائزين في المسابقة.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن ما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من عناية بكتاب الله الكريم وتعظيم شأنه يأتي امتدادًا للنهج الراسخ الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن العناية بحفظة القرآن الكريم وتشجيع الناشئة على الإقبال على كتاب الله وتدبره يمثل ركيزة مهمة في ترسيخ القيم وتعزيز الوعي وبناء جيل يتمسك بمبادئ دينه، ويستمد منهج حياته من هدي القرآن الكريم.

من جانبه، أوضح الرزيزاء أن مسابقة القرآن الكريم ضمن موسم القادسية الرمضاني سجلت مشاركة مميزة بلغت 721 مسجلًا، في مشهد يعكس الإقبال الكبير على البرامج الإيمانية المصاحبة للموسم، مبينًا أن عمليات التصفية والفرز، التي جرت بالتعاون مع جمعية تحفيظ الشرقية وفق الضوابط المعتمدة لكل فرع، أسفرت عن تأهل 375 متسابقًا إلى المرحلة التالية، توزعوا على خمسة فروع، بواقع 70 متسابقًا في الفرع الأول، و70 في الفرع الثاني، و80 في الفرع الثالث، و80 في الفرع الرابع، و75 في الفرع الخامس المعني بالتلاوة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية قيّمة تصل إلى 75 ألف ريال ستُوَزَّع على 20 فائزًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتشجيعهم على الإتقان والتنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته، وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع ضمن رسالة الموسم الرمضاني.

وأعرب الرزيزاء عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لموسم القادسية الرمضاني، مؤكدًا أن المسابقة شهدت هذا العام تطورًا نوعيًّا بإدخال مسار التلاوة إلى جانب مسارات الحفظ، بما يوسع دائرة المشاركة والمنافسة، مشيرًا إلى أن فعاليات الموسم تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل الدور المجتمعي للأندية في الجوانب الثقافية والاجتماعية.