«الكورفا جولد» ترتب «تيفو» الاتحاد.. وتحذر الجماهير

تبدأ رابطة مشجعي نادي الاتحاد «الكورفا جولد»، الخميس، تجهيز أعمال ترتيب «التيفو» الخاص بالجماهير في المنطقة المخصصة لها بمواجهة «الديربي» التي تجمعهم أمام الأهلي، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، طبقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء «الكورفا جولد» سيقومون بتركيب القطع البلاستيكية في المدرجات المخصصة للجماهير والمحددة مسبقًا بنسبة الـ10%، على أن يتم التنبيه على الجماهير بالالتزام التام بالمدرجات، وذلك نظير فرض الانضباط عقوبة معلقة على الجماهير على خلفية «الديربي» الأخير الذي جمع الفريقين.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد فرضت عقوبة مالية على جماهير نادي الاتحاد، وتم تعليق تنفيذ عقوبة منع الجماهير لمدة أربعة أشهر، على أن تصبح نافذة في حال ارتكاب أي مخالفة للمادة «72» خلال فترة التعليق، على خلفية إدخال عدد من جماهير نادي الاتحاد لافتة إلى مدرجات ملعب مباراة الاتحاد والأهلي تضمنت عبارات مخالفة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، والتقارير المقدمة من الجهات الرسمية.