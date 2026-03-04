الليلة.. رابطة الأهلي ترسم «التيفو» في الإنماء

تلقت رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الموافقة الرسمية على «التيفو» الخاص بمواجهة «الديربي»، التي تجمعه أمام الاتحاد، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن رابطة النادي الأهلي، ستبدأ أعمال تطبيق «التيفو» في ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بدءًا من الأربعاء، على أن يستمر العمل حتى الخميس.

وبيّن أن رابطة النادي سوف تقيم مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي الخاص بأعضائها الخميس في مقر النادي، على أن يتجه الجميع إلى مقر ملعب «الإنماء» لاستكمال أعمال «التيفو»، على أن تختتم الرابطة أعمالها بتنظيم إفطار رمضاني، الجمعة، في ملعب المباراة للجماهير التي سوف تحضر منذ وقت مبكر.

وكانت «الرياضية» نقلت وفق مصدر خاص، عن تقديم رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم طلبًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، تضمن الرغبة في عمل «تيفو» خاص للجماهير أمام الاتحاد في «الديربي» المنتظر على ملعب «الإنماء» في جدة.

ويعد «التيفو» الذي سيعمل الجمعة المقبل، الثالث الذي تنظمه جماهير النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد اللوحتين الفنيتين، أمام الهلال في 19 سبتمبر الماضي خلال الدور الأول من دوري روشن السعودي، وبيراميدز المصري في نهائي كأس التحدي للقارات 24 من الشهر ذاته.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أجرت بعض التعديلات في لوائحها، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري حاليًا، ومنها تقديم طلبات «التيفو» قبل المباراة بـ10 أيام، ضمن الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع ضمان سلامة المحتوى وتوافقه مع لوائح المسابقة لتعزيز تجربة المشجعين.