20 نهائيا في ذاكرة «الروخي بلانكوس»

يرتبط فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم بوثاق محكم مع مسابقة كأس ملك إسبانيا واستطاع فرض اسمه كقوة ضاربة عبر بلوغ المباراة النهائية في 20 نسخة، وتعكس الأرقام قدرة النادي على الاستمرارية في المنافسة الإقصائية منذ بدايات القرن الماضي وحتى الموسم الجاري بعد بلوغه النهائي، الثلاثاء على حساب برشلونة.

ونجح «الروخي بلانكوس» في خوض غمار النهائي في 20 مناسبة مختلفة منذ تأسيسه، وكان التتويج باللقب الملكي من نصيبه في 10 مناسبات خلدت في سجلات الكرة الإسبانية، بينما حالت الظروف الفنية ونتائج الميدان دون ظفره باللقب في 9 نهائيات أخرى اكتفى فيها بالوصافة، وينتظر في النهائي المقبل الفائز من أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

وتوزعت المشاركات عبر عقود زمنية متباينة بدأت منذ أوائل القرن العشرين وصولًا إلى الألفية الجديدة، إذ شهدت فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الذروة التنافسية للفريق في هذه البطولة تحديدًا، وكان أول تتويج له في عام 1960 بعد تغلبه على غريمه التقليدي ريال مدريد في قلب ملعب سانتياجو برنابيو، ليعود ويكرر الإنجاز ذاته في العام التالي مباشرة أمام الخصم نفسه، وتوالت النجاحات بعد ذلك ليحقق اللقب في أعوام 1965 و1972 و1976، ثم استمر الحضور القوي في التسعينيات ورفع الكأس في عامي 1991 و1992، متبوعًا بالثنائية التاريخية للدوري والكأس في عام 1996.

وفي العصر الحديث وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الملقب بـ «التشولو» استطاع الأتلتي كسر صيام طويل دام 17 عامًا بتحقيق اللقب في عام 2013 على حساب ريال مدريد أيضًا، وخلال الموسم الجاري بلغ النهائي أيضًا.

بينما شهدت سجلات النادي إخفاقات في الوصول إلى منصة التتويج على الرغم من بلوغ النهائي في أعوام 1921 و1926 و1956 و1964 و1975 و1987 و1999 و2000 وأخيرًا 2010.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن أتلتيكو مدريد يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الأندية وصولًا للنهائي وأكثرها فوزًا باللقب خلف كل من برشلونة وأتلتيك بيلباو وريال مدريد، ويحتفظ الفريق بسجل مميز في خوض المباريات النهائية على ملاعب محايدة أو حتى في ملاعب الخصوم داخل العاصمة، ما جعل هويته مرتبطة بشكل وثيق بهذه المسابقة الإقصائية العريقة.