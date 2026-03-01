كأس إسبانيا.. 49 عاما بلا ريال وبرشا

في كل مرة تسحب قرعة منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، تصب جميع التوقعات في أن النهائي سيجمع العملاقين برشلونة وريال مدريد أو على الأقل سيكون أحدهما طرفًا فيه دون شك، لكن تاريخ هذه المسابقة العريقة يخبئ في طياته فصولًا مغايرة، كانت فيها منصة التتويج عصية على القطبين الكبيرين، حيث انزوى برشلونة وريال مدريد بعيدًا عن المشهد الختامي في 49 مناسبة، وهي لحظات تحررت فيها «الكأس» من سطوة العمالقة، لترسم الأندية الأخرى خارطة طريق مغايرة نحو الذهب.

بدأت هذه الحكايات منذ النسخ الأولى للبطولة التي انطلقت عام 1903، ففي تلك الحقبة المبكرة لم تكن السيطرة مطلقة، بل كانت الميادين مفتوحة لطموحات أندية الباسك والجنوب، وشهدت الملاعب صراعات طاحنة بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، ففي تسع وعشرين نسخة جرت قبل عام 1950، غاب الثنائي التقليدي عن النهائي بشكل جماعي، ما سمح لفرق مثل ريال يونيون وأريناس جوتكسو بوضع بصماتها على الكأس الفضية.

وتكرر هذا الغياب في حقب لاحقة لتثبت «بطولة المفاجآت» أنها لا تعترف بالأسماء الكبيرة دائمًا، ولعل أبرز تلك المحطات ما حدث في مطلع الألفية الجديدة، وتحديدًا في عام 2005 عندما احتضن ملعب «لاكارتوخا» مواجهة تاريخية جمعت ريال بيتيس وأوساسونا، وفي العام الذي سبقه مباشرة كان ريال سرقسطة يرفع الكأس على حساب ريال مايوركا، ليعيش الجمهور الإسباني فترات استثنائية بعيدة عن صخب الكلاسيكو المعتاد.

وفي العقد الأخير من الزمن، وعلى الرغم من الهيمنة الفنية والمادية، استطاعت أندية أخرى كسر الطوق، كما حدث في نهائي عام 2024 الذي جمع أتلتيك بيلباو وريال مايوركا، ليعيد للأذهان ذكريات نهائيات السبعينيات والثمانينيات التي كانت تشهد غياب القطبين لأعوام متتالية.

وتعكس هذه الأرقام الوجه الآخر لكرة القدم الإسبانية، حيث يتنفس الآخرون الصعداء بعيدًا عن ظل «كامب نو» و«سانتياجو برنابيو»، وتتحول الكأس إلى حلم متاح لكل من يملك النفس الطويل والروح القتالية في أدوار خروج المغلوب، ليبقى تاريخ المسابقة شاهدًا على أن كرة القدم في بلاد الأندلس والباسك والقشتاليين أوسع بكثير من مجرد صراع ثنائي، بل هي إرث تتوزع ملامحه بين مدن وملاعب شهدت تتويج أبطال لم يرتدوا القميص الأبيض أو المقلم باللونين الأزرق والأحمر.