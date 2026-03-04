نخبة آسيا.. فيسيل كوبي يقترب من ربع النهائي

تقدم فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم خطوة نحو الصعود إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه 1ـ0 على مضيفه سول، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16

للمسابقة القارية.

وقاد ماتيوس ثولر فريقه الياباني إلى انتصار ثمين على مضيفه الكوري الجنوبي على ملعب سول كأس العالم عقب تسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في بداية اللقاء مع أفضلية نسبية لصالح سول الذي بادر للهجوم أولًا عبر تسديدة لاعبه أندرسون أوليفيرا الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم «21».

لكن الفاعلية الهجومية كانت لصالح فيسيل كوبي الذي نجح في تسجيل هدف السبق الأول حينما ارتقى ماثتوس ثولير لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه إلى داخل الشباك عند الدقيقة «23».

بعد ذلك حاول سول الرد على التقدم الياباني في مناسبتين متتاليتين كانت الأولى عبر لي سيونج-مو بكرة رأسية مرت بجوار القائم «25»، ثم سدد زميله سونج مين-كيو كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة «25».

ثم هدأت وتيرة اللعب بعد ذلك، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول العديد من المحاولات الهجومية لصالح فيسيل كوبي، حيث سدد لاعبه ريكوتو هيروسي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جو سونج-يون «42»، ثم تصدى الأخير لتسديدة دايجو ساساكي التي جاءت من داخل منطقة الجزاء «43».

وبحث سول عن التعديل في الشوط الثاني حينما سدد لاعبه باتريك كليمالا كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة «54»، قبل أن يضيع الفريق الكوري فرصة كبيرة لتعديل النتيجة حينما احتسبت لصالحه ركلة جزاء سددها ليوناردو رويز لكن الحارس دايا مايكاوا تصدى لها بنجاح «66».

وعلى الرغم من المحاولات الكورية المتكررة لتعديل النتيجة، إلا أن فيسيل كوبي نجح في إغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه وفرض إيقاعه بنجاح، وحوّل لاعبه تيتسوتشي ياماكاوا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جو سونج-يون «77».

وفي الدقائق الأخيرة غابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين على الرغم من التغييرات التي أجراها كل فريق، حيث حاول سول تغيير واقع النتيجة لكن نظيره فيسيل كوبي استطاع تسيير الدقائق لصالحه حتى صافرة النهاية التي جيّرت له الانتصار الثمين.

وكان فيسيل كوبي حصل في مرحلة الدوري على المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل التعادل مرة واحدة، وخسارة مباراتين.

في المقابل حصل سول على المركز السابع برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات، حيث حقق انتصارين، مقابل التعادل 4 مرات وخسارة مباراتين.

وأصبح يكفي فيسيل كوبي التعادل في لقاء الإياب، الذي يجرى على ملعب «ميساكي بارك» بمدينة كوبي اليابانية، الأربعاء المقبل.