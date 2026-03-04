حرمان جماهير غلطة سراي من موقعة ليفربول

أكدت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروربي لكرة القدم «اليويفا» العقوبات المفروضة على أنصار فريق غلطة سراي التركي إثر قيام الجماهير بإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية والتسبب في اضطرابات خلال رحلته الأسبوع الماضي إلى يوفنتوس.

ولن يتمكن نادي غلطة سراي التركي من بيع تذاكر لمشجعيه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ 16.

وذكرت ‌تقارير إعلامية ‌أن رجلًا وابنته أُصيبا ‌بجروح ⁠بعد إلقاء ألعاب نارية ⁠على مشجعي يوفنتوس في تورينو.

وخسر غلطة سراي 2ـ3 أمام مضيفه يوفنتوس، الأربعاء الماضي، لكنه تأهل إلى دور 16 بنتيجة 7ـ5 في مجموع مباراتي الملحق ⁠بفضل هدفين في الوقت الإضافي ‌ليمنع الفريق ‌الإيطالي الذي لعب بعشرة لاعبين، من تعويض ‌خسارته ذهابًا.

وبعد خسارته 2ـ5 في إسطنبول، ‌كان يوفنتوس في موقف صعب، لكنه فرض وقتًا إضافيًا على منافسه وبدا أن الكفة ستميل لصالحه قبل أن يسجل فيكتور ‌أوسيمن في نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي ويضيف ⁠باريش ألبر ⁠يلماز هدفًا في الدقائق الأخيرة.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 40 ألف يورو «46 ألف دولار» على بطل تركيا بسبب تصرفات جماهيره. ورفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعن الذي تقدّم به غلطة سراي ضد العقوبة.

ومن المقرر أن يستضيف غلطة سراي فريق ليفربول الثلاثاء المقبل، على أن تُجرى مباراة الإياب 18 مارس الجاري.