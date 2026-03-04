زفيريف يتسلح بأسلوبه الجديد قبل تحدي أمريكا

يأمل نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف أن يساعده أسلوبه الجديد الأكثر استرخاءً على تحقيق نتائج أفضل في بطولة إنديان ويلز، التي تنطلق في الولايات المتحدة مقارنة بالأعوام الماضية.

وتبدأ المنافسات هذا الأسبوع، حيث لم يسبق لزفيريف، المصنف الرابع عالميًا، أن تجاوز دور الثمانية، علمًا بأنه ودع المسابقة من الدور الثاني العام الماضي.

وحقق زفيريف نتائج أفضل نسبيًا في بطولة ميامي، حيث وصل للمباراة النهائية عام 2018، لكنه اكتفى بالحضور في دور الـ16 خلال النسخة الماضية.

ويشارك زفيريف هذا العام بعد فوزه المفاجئ بلقب الزوجي في أكابولكو مع شريكه البرازيلي مارسيلو ميلو، وذلك خلال زيارة نادرة من ابنته الصغيرة مايلا.

وعادت مايلا إلى منزلها الآن، لكن زفيريف أظهر جانبًا مختلفًا من شخصيته، وصرح بشكل عام: «أريد فقط الاستمتاع بالتنس أكثر هذا العام»، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ«الاستمتاع» بمسيرته.

وزار زفيريف ولاية كاليفورنيا، التي تستضيف بطولة إنديان ويلز، ثم فلوريدا العام الماضي بعد وصوله لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه لم يحقق نتائج جيدة في أمريكا الجنوبية والوسطى.

واستمرت مسيرة اللاعب الألماني في التراجع العام الماضي، حيث خسر في الدور الأول ببطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، قبل أن يعانى من مشاكل نفسية وإصابات.

أما هذا العام، فكاد زفيريف أن يقصي كارلوس ألكاراز بقبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، فيما اعتبر فوزه بلقب الزوجي في المكسيك «إنجازًا مميزًا للغاية» بعد خروجه من دور الـ16 في منافسات الفردي.

ولا يزال زفيريف يبحث عن لقبه الأول في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، علمًا بأنه توج بسبعة ألقاب في بطولات الأساتذة خلال مسيرته مع اللعبة البيضاء.

ولن تكون مهمة زفيريف سهلة في إنديان ويلز، فبعد تأهله مباشرة للدور الثاني، سيواجه إما الإيطالي ماتيو بيريتيني أو الفرنسي أدريان مانارينو.

وفي ظل ابتعاده بعدد قليل من النقاط للدفاع عنها خلف النجم المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، يملك زفيريف فرصة استعادة المركز الثالث في التصنيف العالمي من منافسه المخضرم من خلال مشاركته في إنديان ويلز وميامي، لكنه لا يزال متأخرًا بفارق كبير عن الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، صاحبي المركزين الأول والثاني عالميًا حاليًا.

وبخلاف زفيريف، يمثل ألمانيا أيضًا في إنديان ويلز كل من دانيال ألتماير ويان لينارد شتروف.

وعلى صعيد منافسات السيدات، ستغيب إيفا ليس عن الفريق الألماني النسائي، حيث لم تتعاف تمامًا بعد من إصابة في الركبة تعرضت لها مطلع يناير الماضي في بطولة كأس الاتحاد في أستراليا.

وكتبت ليس على حسابها الخاص في تطبيق «إنستجرام»: «كنت أتمنى بشدة المشاركة، لكنني لست جاهزة بعد. إنه قرار صعب، لكن الصحة تأتي دائمًا في المقام الأول».