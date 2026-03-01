لاتسيو يواجه أتلانتا بذكريات ليلة «سافيتش»

تستحضر ذاكرة كأس إيطاليا فصولًا من الإثارة الكروية كلما تجدد اللقاء بين نسور العاصمة لاتسيو وأبناء بيرجامو نادي أتلانتا، حيث يقف التاريخ شاهدًا على 11 مواجهة رسمية، إلا أن ليلة الخامس عشر من مايو عام 2019 تظل الأيقونة الأبرز في هذا الصراع، حينما اعتلى النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي الحالي منصة البطولة برأسية ذهبية لا تنسى.

وتشير الإحصاءات التاريخية لمواجهات لاتسيو، ونظيره أتلانتا في مسابقة كأس إيطاليا إلى صراع كروي ممتد عبر عقود، حيث التقى الفريقان في 11 مواجهة رسمية ضمن هذه البطولة، استنادًا إلى البيانات الموثقة التي تظهر توازنًا ملحوظًا في السجل العام للفريقين.

وحقق لاتسيو الفوز في 4 مباريات، بينما انتصر أتلانتا في 3 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات أخرى، وسجل هجوم لاتسيو خلال هذه اللقاءات 13 هدفًا مقابل 11 هدفًا للفريق الضيف. وتعود أولى المواجهات بينهما في الكأس إلى تاريخ 26 ديسمبر 1938 حين فاز لاتسيو بهدف نظيف، بينما كان أول انتصار لنادي أتلانتا في 29 أغسطس 1976 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وشهدت حقبة الثمانينيات سلسلة من التعادلات بدأت في أغسطس 1982 بنتيجة سلبية، ثم تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في أغسطس 1985.

وفي موسم 1988ـ1989 التقى الفريقان في دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث فاز أتلانتا ذهابًا بهدفين دون رد، ورد لاتسيو إيابًا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن أتلانتا تأهل حينها بمجموع المباراتين.

وفي الأول من أكتوبر 2008 تجدد اللقاء في دور الستة عشر وانتهى لصالح لاتسيو بهدفين نظيفين سجلهما ليديسما وبانديف، وتعد مواجهة 15 مايو 2019 هي الأبرز في تاريخ لقاءاتهما بالبطولة حيث جمعتهما في المباراة النهائية على ملعب الأولمبيكو في روما العاصمة، وتمكن لاتسيو من حسم اللقب لصالحه بالفوز بهدفين دون مقابل سجلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وخواكين كوريا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

أما آخر مواجهة رسمية بينهما في الكأس فكانت في 27 يناير 2021 ضمن الدور ربع النهائي، وأسفرت عن فوز أتلانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة جرت بمدينة بيرجامو. وتكشف الأرقام أن لاتسيو يتفوق في المواجهات التي تجرى على أرضه بملعب الأولمبيكو، حيث فاز في 3 مباريات من أصل 4 وتعادل في واحدة، بينما يمتلك أتلانتا أفضلية التأهل في الأدوار الإقصائية بواقع مرتين مقابل مرة واحدة لنادي العاصمة.