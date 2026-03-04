أبطال آسيا 2.. التعادل يجمع جامبا أوساكا وراتشابوري

تعادل فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم بهدف لمثله مع ضيفه راتشابوري التايلاندي، الأربعاء، على ملعب مدينة سويتا، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتقدم راتشابوري بهدف حمل توقيع دانيال تينج في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جامبا أوساكا التعادل عن طريق جاكو ناواتا في الدقيقة 84، ليتأجل حسم الصعود إلى الدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة راتشابوري.

وكان جامبا أوساكا تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من راتشابوري التايلاندي الثاني، ونام دينه الفيتنامي الثالث، في حين بقي رصيد إيسترن من هونج كونج، خاليًا من النقاط، وفي دور الـ16 تغلب جامبا أوساكا 3ـ2 على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما انتصر راتشابوري 3ـ 1 على بيرسيب باندونج الإندونيسي في إجمالي اللقاءين.