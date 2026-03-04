أمام نيوكاسل.. برشلونة يفقد كونديه وبالدي

يغيب الفرنسي جول كونديه، والإسباني أليخاندرو بالدي، مدافعا فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأسبوع المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تشخيص إصابتهما بتمزق عضلي في الفخذ، الأربعاء.

وكان اللاعبان قد خرجا مصابين خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 3ـ0 في إياب نصف نهائي كأس الملك، الثلاثاء، وهو فوز لم يجنب خروج الفريق الكاتالوني حامل اللقب بمجموع 3ـ4 بعد خسارته ذهابًا برباعية نظيفة.

وقال برشلونة في بيان: «فترة التعافي بالنسبة لبالدي ستستغرق أربعة أسابيع»، من دون تحديد مدة غياب كونديه.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن الدولي الفرنسي البالغ 27 عامًا سيغيب على الأرجح لمدة مماثلة.

وإلى جانب مباراتي دوري الأبطال، سيغيب الثنائي أيضًا عن مباريات الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو وإشبيلية ورايو فايكانو.

ويعاني برشلونة كذلك من غياب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونج المصاب بدوره في العضلة الخلفية لفخذه.

وتجعل الإصابة مشاركة جول كونديه محل شك في مباراتي فرنسا التجريبيتين ضد البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة أواخر مارس الجاري، ضمن استعدادات كأس العالم هذا الصيف.

أما بالدي، الدولي الإسباني، فقد موقعه في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي لصالح مارك كوكوريا وأليكس جريمالدو.