جدة تستضيف تحدي البادل

انطلقت منافسات البطولة التصنيفية الثانية على ملاعب B Padel وملعب قمرا الرئيسي، الثلاثاء، في جدة.

وشهدت البطولة تسجيل أكثر من 408 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في فئات الرجال «B- C- Dـ A »، إلى جانب منافسات السيدات والناشئين، ويبلغ إجمالي الجوائز 60,000 ريال.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للبادل في تطوير المنافسات المحلية ورفع مستوى الاحتكاك بين اللاعبين بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف الفئات.