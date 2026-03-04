نيوكاسل يهدد صحوة مانشستر يونايتد

مانشستر ـ الألمانية

سيكون فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم أمام تحدٍّ جديد في الدوري الإنجليزي، حينما يواجه نيوكاسل، الأربعاء، إذ يطمع الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في مواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مايكل كاريك، مدربه الجديد.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه الرائعة مع كاريك، وتقدم للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما قلب تأخره 0ـ1 إلى انتصار ثمين ومستحق 2ـ1 على كريستال بالاس، في المرحلة الماضية الأحد.

وأسهمت تلك النتائج اللافتة في تقدم مانشستر يونايتد، الذي وصل إلى 14 انتصارًا في المسابقة الموسم الجاري، إلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ليعزز آماله في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولم يعرف مانشستر يونايتد طعم الهزيمة في البطولة منذ خسارته 1ـ2 أمام مضيفه أستون فيلا في 21 ديسمبر الماضي.

ولن تكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة أمام نيوكاسل في معقله، ملعب سانت جيمس بارك، حيث يرغب الفريق الملقب بـ«الماكبايس»، صاحب المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة، للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل النهوض من عثرته.

111قالب الموقع