«ليالي حراء» تعيد إحياء «الحكواتي»

أحيا حي حراء الثقافي ضمن فعاليات «ليالي حراء الرمضانية»، فعالية «الحكواتي»، أحد فنون السرد الشعبي التي شكّلت عبر العصور نافذة للمعرفة ومصدرًا للإمتاع.

وأعادت الأمسية إلى الواجهة أحد أبرز أشكال التراث الشفهي العربي، من خلال تقديم باقة من القصص المستلهمة من الموروث الشعبي والحكايات التاريخية ذات القيم الإنسانية، بأسلوب تفاعلي شدّ انتباه الحضور، واستحضر أجواء المجالس القديمة التي كان فيها السرد وسيلة للمعرفة والترفيه وتعزيز القيم.

وتأتي الفعالية ضمن البرنامج الثقافي المتنوع الذي يقدمه الحي خلال شهر رمضان، بهدف إثراء التجربة الثقافية لزوار مكة المكرمة، وتعزيز حضور الفنون التراثية في المشهد الثقافي المعاصر، بما يسهم في ربط الأجيال الجديدة بموروثهم الثقافي بأساليب إبداعية جاذبة.

وشهدت الأمسية تفاعلًا واسعًا من الأطفال الذين شاركوا في بعض مجريات السرد، في تجربة تعليمية وترفيهية عززت مهارات الاستماع والتخيّل، وأسهمت في تنمية الحس اللغوي لديهم، فيما عبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بالمحتوى المقدم، مؤكدين أهمية إحياء هذا الفن الأصيل ضمن الفعاليات الرمضانية.

يُذكر أن «ليالي حراء الرمضانية» تتضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، في إطار سعي حي حراء الثقافي إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع الأصالة والمعاصرة، وتعكس مكانة مكة المكرمة بصفتها وجهة ثقافية إلى جانب مكانتها الدينية.