اتحاد الطائرة يجتمع.. ويشكل 3 لجان

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أول اجتماعاته برئاسة وليد المقبل بمقره في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور جميع أعضاء المجلس بحسب بيان نشره الاتحاد الأربعاء.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الوضع السابق والراهن للاتحاد، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التنظيمية والفنية والإدارية، وبحث سبل معالجتها ضمن إطار تطوير شامل يواكب المرحلة المقبلة.

وأكد المقبل أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفق نهج واضح لتطوير الأداء الفني للمنتخبات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم رفع مستوى التنافسية وتحقيق حضور مشرف على المستويات الإقليمية والقارية.

وفي سياق تنظيم العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، صوّت المجلس على تشكيل ثلاث لجان رئيسة لدعم أعماله، شملت: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة المشتريات والعقود.

وشهد الاجتماع اعتماد تعيين أمين لمجلس الإدارة، بما يسهم في تنظيم أعمال المجلس وتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطوات المجلس لترسيخ منظومة عمل احترافية، وتعزيز الحوكمة، ودعم مسيرة تطوير الكرة الطائرة السعودية في مختلف مساراتها.