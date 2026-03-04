سوء السلوك يوقف مساتانتونو مباراتين

عاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، بالإيقاف مباراتين، في أعقاب تعرضه للطرد بمباراة فريقه ضد خيتافي بالدوري.

وأشار حكم اللقاء في تقريره إلى أن اللاعب تحدث إليه قائلًا: «يا للعار، يا للعار اللعين»، وبحسب المادة 124 يعاقب على هذا السلوك بالإيقاف لمباراتين بسبب السلوك غير المهذب والمهين.

كما رفضت اللجنة، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استئناف ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها الفرنسي أورين تشواميني، لاعب خط الوسط، وأكدت اللجنة أن الاحتكاك القوي بين اللاعبين يخضع لتقدير الحكم في المباراة.