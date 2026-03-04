كين: لا أهتم بالأرقام القياسية.. وأركز على نفسي

أكد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أنَّ تقسيم الموسم إلى مراحل يساعده في محاولته لتحطيم الرقم القياسي التهديفي في الدوري الألماني، المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق البافاري السابق.

وفي موسم 2020ـ2021 حطَّم ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر بهدف واحد، ليصل رصيده إلى 41 هدفًا، ويسير كين حاليًّا على خطاه بتسجيله 30 هدفًا في 24 مباراة، ويتبقى 10 جولات على انتهاء الموسم.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي، الذي أحرز 130 هدفًا في 133 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، لصحيفة بيلد: «لا أهتم بالأرقام القياسية، ولا أقول لنفسي إنني أريد تحطيم هذا الرقم، بل أقسم الموسم إلى مراحل، فمثلًا تنتظرنا خمس مباريات حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، وأقول لنفسي هل بإمكاني تسجيل 5 أهداف أو أكثر؟».

وتابع: «هذا ما أفعله، وليس الالتفات لرقم ليفاندوفسكي القياسي، أو تسجيله أربع ثنائيات متتالية، بل أركز على نفسي وما يمكنني تحقيقه، أسعى أحيانًا إلى تسجيل المزيد من الأهداف، وفي أوقات أخرى أهتم بدرجة أقل، ولكن عادة أحدد أهدافًا لنفسي كل 5 أو 6 مباريات».

وحقق ليفاندوفسكي الرقم القياسي بمشاركته في 29 مباراة فقط من أصل 34 جولة قبل خمسة أعوام، وسجَّل أهدافه خلال 25 مباراة منها إحراز «هاتريك» أربع مرات، وتسجيل خمس ثنائيات، بخلاف أربعة أهداف في مباراة واحدة.

أما كين، فقد احتفل بالهاتريك ثلاث مرات إضافة إلى ست ثنائيات، منها أربع ثنائيات في آخر أربع مباريات، وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا في بطولة الدوري الألماني.