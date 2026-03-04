يايسله: نعرف كيف نوقف الاتحاديين

وصف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، دوري روشن السعودي بأنه «ماراثون»، وتحدّث عن كيفية التعامل مع اعتماد فريق الاتحاد على الأطراف، فيما رفض الإدلاء بمعلومات عن شراء عقد زكريا هوساوي، الظهير الأيسر.

وقبل مواجهة الاتحاد، الجمعة في ديربي جدة، شدّد الألماني، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، على أهمية المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 25.

وصرّح: «من الواضح أهمية هذه المباراة، من خلال الأجواء التي نعيشها في مدينة جدة، أعرف أجواء الديربي، هذا عامي الثالث هنا، وأعرف أهمية اللقاء.. تركيزنا لا بد أن يكون أكبر على المباراة.. هي تعني لنا الكثير وبدعم المشجعين نستطيع تجاوزها».

وعدَّ يايسله الدوري السعودي «ماراثونًا»، في إشارةٍ إلى طول فترة التنافس على اللقب، مؤكدًا قوة هذا التنافس.

وعلَّق على نقاط قوة الاتحاد قائلًا: «الاتحاد يمتلك أطراف سريعة، ونعرف تمامًا كيف نوقف هذه التحولات».

وعما إذا كان النادي سيشتري عقد زكريا هوساوي، أوضح المدرب: «مثل هذه الأمور تصدر عبر القنوات الرسمية للنادي»، مثنيًا على مستويات اللاعب المعار من الرائد حتى نهاية الموسم الجاري.